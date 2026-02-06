Kolda : Démantèlement d’un réseau d’escroquerie et d’association de malfaiteurs

Le Commissariat d’arrondissement de Kolda a procédé à l’interpellation de trois individus impliqués dans une affaire d’association de malfaiteurs, d’escroquerie et d’exploitation illégale d’un établissement recevant du public.

Cette opération fait suite à une plainte déposée le 31 janvier 2026 par une victime ayant déclaré avoir été escroquée d’un montant de dix millions (10 000 000) de francs CFA. Selon les informations recueillies, la somme aurait été remise à un individu se présentant comme entrepreneur, avant que ce dernier ne disparaisse sans honorer ses engagements.

Les investigations diligentées par les services de police ont permis de localiser et d’interpeller le suspect principal, en compagnie de deux complices présumés. Lors de son audition, le mis en cause a reconnu les faits d’escroquerie, admettant avoir détourné les fonds à des fins personnelles.

L’exploitation technique de son téléphone portable a permis de mettre au jour plusieurs éléments compromettants, notamment des reçus de transactions financières, des passeports sénégalais, des cartes nationales d’identité ainsi que des visas bissau-guinéens.

Par ailleurs, les deux autres individus interpellés ont reconnu leur participation à l’exploitation illégale de l’appartement servant de base aux activités du réseau.

Les trois mis en cause ont été placés en garde à vue. L’enquête se poursuit afin de déterminer l’ampleur réelle de leurs activités frauduleuses et d’identifier d’éventuelles autres ramifications.