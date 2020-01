Depuis l’ajournement du procès Lamine Diack jusqu’au mois de juin, face aux arguments avancés par le Parquet financier de Paris, les questions fusent de partout. Et se pose le problème de la sérénité des magistrats enquêteurs.

Depuis l’ajournement du procès de Lamine Diack en France, lundi dernier, les langues commencent à se délier dans le landerneau politique et sportif. Et c’est le scepticisme qui gagne, de plus en plus, les Sénégalais quant au sérieux du travail effectué par le parquet financier de Paris dans une affaire aussi grave que tentaculaire, comme la justice française tente de le faire croire. Sinon, comment comprendre que dans l’ordonnance de renvoi ne figure pas le délit de recel, alors que ce dossier est ficelé depuis plus de six mois. Heureusement que Dakar a su promptement réagir et laisser Paris s’empêtrer dans les dédales d’une gloriole, dont seul le juge Renaud Van Ryumbeke pouvait définir les contours. Son avidité à arpenter les cimes du succès l’aura aveuglé au point de passer à côté des principes élémentaires du droit.

«C’est sidérant de voir à quel point le célèbre juge Van Ryumbeke et le parquet ont pu faire preuve de légèreté. Car cette nullité de procédure qui dé- coule des nouvelles pièces entraîne donc un retour à l’instruction. Il va falloir nommer un nouveau juge qui va reprendre le dossier, enrichi de nouvelles pièces dont le parquet national de Paris assure qu’elles sont volumineuses», dixit les Français.

Quand dans son rapport le juge souligne que les recettes du sponsoring ont été détournées par le fils de Lamine Diack avec la complicité de ce dernier, nos sources lui rétorquent que non. «Dans le procès-verbal de l’audition de Papa Massata Diack (PMD), où il est clairement établi que les recettes du sponsoring ne sont pas encaissées par PMD. Le parquet national financier ne voulant se faire ridiculiser à travers cette fallacieuse et erronée accusation a choisi d’ajourner l’audience préliminaire du 13 janvier dernier», ajuste notre source.

PMD a assuré à l’IAAF un minimum garanti de 18 millions de dollars avec Denstu

Elle souligne que «jamais l’agent marketing n’a assisté aux réconciliations entre Denstu et IAAF, n’a jamais facturé en son nom ni encaissé une quelconque somme au nom de la fédération internationale. Ces séances se déroulaient sous le contrôle du Secrétaire général Pierre Weiss qui un français. Pourquoi le parquet national financier ne lui a pas demandé qui a encaissé l’argent du sponsoring de l’IAAF ?».

Autant de questions qui dénotent de la légèreté dans l’instruction qui est résolument à charge. Faut-il le rappeler, c’est la société japonaise Denstu, détentrice des droits de l’IAAF, qui «donnait 9,3 millions de dollars chaque an à la fédération internationale d’athlétisme. Une somme qui est passée à 18 millions de dollars depuis que Papa Massata Diack est intervenu en sa qualité d’agent marketing de l’IAAF pour la renégociation du contrat». Très en colère, il clame que «l’IAAF ose parler de préjudice, alors que jusqu’à maintenant c’est avec le fruit du travail de Lamine Diack et de son fils que l’IAAF continue de fonctionner avec ce minimum garanti de 18 millions de dollars de Denstu».

Très au fait du dossier, notre source de rappeler que «tous les contrats sont validés par Denstu et AMS au cours d’un Steering Board (Comité de direction) et les réconciliations faites avec les membres du bureau de l’IAAF. Papa Massata Diack n’y a jamais participé. Alors, dire que le fils de Lamine Diack a détourné les recettes du sponsoring relève du fallacieux. Tout le monde à l’IAAF sait que les recettes du marketing sont encaissées par Dentsu et AMS, alors pourquoi l’IAAF n’a pas porté plainte contre ces deux structures directement ? S’ils veulent que la lumière soit faite dans cette affaire, c’est cette démarche qu’il fallait adopter simplement».

Et de rappeler avec minutie que « tous les budgets, durant les quatre mandats de Lamine Diack, ont été discuté en commission des finances, présenté au Conseil, validés par le Comité exécutif de l’instance et exécutés par la Direction des finances de l’IAAF. Ce qui fait que Diack a pu générer la somme de 960 millions de dollars, dont 68% en sponsoring et 32% en droits TV. Toutes ces sommes sont encaissées et logées à la Compagnie Monégasque Banque et à la Barclays Bank de Monaco. Le tout certifié par le cabinet KPMG de Monaco».

La gestion de Lamine Diack auditée et certifiée par KPMG Monaco

C’est dire que ces accusations sont montées de toutes pièces pour effacer Lamine Diack de la glorieuse histoire du sport mondial. «Car, déjà en 2010, un article de ‘The Independant’ prédisait la faillite de l’IAAF. Même le trésorier de l’IAAF de l’époque, un Français, avait embouché la même trompette. Peut- être que l’intervention salvatrice et salutaire de Papa Massata Diack, permettant à l’IAAF de signer de nouveaux contrats générateurs de sonnantes et trébuchantes n’a pas été du goût que ceux qui prédisaient une mort certaine de l’IAAF, dirigée par un sénégalais» souffle-t-on.

Alors, parler d’un système occulte dans la gestion de l’IAAF est à mettre aux orties, dit-on. «Car, le marketing au sein de l’IAAF est géré par le Secrétaire général et un Directeur du marketing jusqu’en 2012, date du départ de ce dernier. C’est après qu’il a été demandé à PMD de jouer un rôle plus déterminant du fait de ses états de services. Je peux comprendre que les enquêteurs soient choqués par les sommes perçues par ce dernier, mais tout est légal et découle des contrats bien exécutés. Il n’a fait que recevoir ces commissions sur les prestations. D’ailleurs, il a été l’initiateur, le concepteur du programme Continental de l’IAAF où il a travaillé avec Frankie Fredericks, payé 100 000 dollars par an. Ce programme a rapporté plus de 19 millions de dollars à l’IAAF. Dire que PMD est le tout puissant patron du marketing est une chimère, une vue de l’esprit», martèle cette source très au fait du dossier.

PMD a généré 216 millions de dollars pour l’IAAF depuis 2007 Globalement, selon elle, «il est à signaler que PMD a généré plus 216 millions dollars en sponsoring depuis qu’il a signé son premier contrat avec l’IAAF en 2007. Alors dire qu’il rackettait des athlètes, c’est insulter notre intelligence. Puisqu’il n’a fait qu’encaisser ses commissions sur ces rentrées sponsoring». Des articles de presse, venus d’ailleurs et d’ici, ont semé le doute et installé la confusion dans la tête des Sénégalais. D’autres articles de presse viendront sans doute édulcorer cette perception et rétablir la seule vérité qui vaille dans cet imbroglio judiciaire qui est loin de livrer son verdict.

Vox POPuli – Quotidien d’informations générales –