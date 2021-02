Affaire Sonko…le silence de Farba Ngom et Moustapha Cissé Lo

D’habitude bavards, les députés Farba Ngom et Moustapha Cissé Lo ont tous les deux observé un mutisme assourdissant dans l’affaire Ousmane Sonko et Adji Sarr qui défraie la chronique depuis plus de deux semaines.

En effet, les deux parlementaires jadis très remuants ont cette fois ci opté pour un silence bien qu’étant proches du président Macky Sall a qui le leader de Pastef, Ousmane Sonko, décerne la paternité de ce qu’il assimile à un complot politique ourdi par les tenants du pouvoir.

Sur le cas de El Pistolero, certains observateurs invoquent son état de santé précaire mais pour le griot du président Macky Sall c’est un véritable mystère sur son mutisme assourdissant. Car qui connait le Maire de Agnam, s’attaquer à son mentor est comme une occasion de le sortir de son terrier mais pour cette fois ci, Farba Ngom est aphone et est introuvable depuis l’éclatement de cette affaire et politico-judiciaire.

Lors de la session consacrée à la levée de l’immunité parlementaire de Ousmane Sonko, on pas vu l’ombre de es deux députés dont les présences étaient remarquables du fait de leurs agissements dans de pareilles circonstances.

Macky a-t-il perdu ses deux défenseurs ?

Seraient-ils cloués au lit ?

Ont-ils préféré l’abstention ?

Autant d’interrogations qui ne trouvent pas de réponse en tout cas pas pour le moment.

Peut-être qu’ils attendent encore pour parler enfin de cette affaire.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn