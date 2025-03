Affaire Tabaski Ngom : Le juge veut entendre Moustapha Diop

Libération annonce un gros rebondissement dans l’affaire Tabaski Ngom. Le journal informe que le juge financier a écrit au ministre de la Justice, Ousmane Diagne. Dans sa missive, avance la même source, le juge financier «manifeste sa volonté d’entendre le député-maire de Louga, Moustapha Diop».

«À cet effet, il a sollicité la levée de son immunité parlementaire», complète le quotidien d’information. Libération fait savoir que «la balle est [désormais] dans le camp du Garde des Sceaux, qui [a la possibilité] de saisir l’Assemblée nationale».

Tabaski Ngom, inspectrice du Trésor, a été arrêtée et placée sous mandat de dépôt en janvier dernier pour détournement de deniers publics présumé de 700 millions de francs Cfa lorsqu’elle occupait le poste d’agent-comptable de l’Agence d’aménagement et de promotion des sites industriels (Aprosi). Dans le même dossier, la principale accusée avait, à son tour, saisi la Justice contre Mor Guèye, patron des entreprises Sen-Setal et Webcom.Sen, son collaborateur lorsqu’elle était comptable à l’Aprosi. Accusé de transactions douteuses, ce dernier a été arrêté par la Brigade de recherches de Saly et acheminé au parquet financier de Dakar.

Également inculpé et placé sous contrôle judiciaire, Momath Bâ, ancien Dg de l’Aprosi, a consigné 90 millions pour éviter la prison.

«Tabaski Ngom ne doit pas être l’agneau du sacrifice», martelaient ses soutiens, exigeant que «toutes les personnes impliquées dans l’affaire [soient] traduites en justice pour répondre de leurs actes quelque puisse être leur statut». Cette dernière accuse l’ancien ministre «de l’avoir marabouté» afin qu’elle réponde «favorablement à ses besoins financiers».