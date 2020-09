Affaire Téliko : Les magistrats internationalisent le combat

Le bureau de l’Union des magistrats du Sénégal (Ums) s’est réuni hier pour examiner la situation de l’institution, suite à la convocation du président à l’Igaj. Dans un compte-rendu envoyé aux magistrats, le bureau renseigne avoir écouté le rapport du juge Téliko sur son audition par les inspecteurs, lequel a révélé que les questions qui lui ont été posées portaient exclusivement sur des propos tenus lors de l’émission « Jury du dimanche » du 12 juillet 2020 et consistant en une appréciation technique qu’il avait faite sur une décision rendue par la Cour de justice de la Cedeao dans le cadre de l’affaire Khalifa Sall.

Le bureau, « qui dénonce et désapprouve totalement cette manœuvre flagrante orchestrée pour décapiter l’association, de pair avec la campagne effrénée de dénigrement par des attaques personnelles et mensongères à l’encontre du président, accusé gratuitement d’avoir une double nationalité et des ambitions politiques, a décidé de saisir l’Union internationale des magistrats (Uim) de la question, qui prend de plus en plus de l’ampleur », selon la note, parcourue par « Libération online ».