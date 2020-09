Naufrage du bateau le Diola : Le journaliste Aliou Cissé « replonge dans la réminiscence d’une journée particulièrement cauchemardesque et chaotique… »

Bonjour à tous,

MTN , ton message poignant me replonge dans la réminiscence d’une journée particulièrement cauchemardesque et cahotique, vous réveillez en moi et malgré moi les souvenirs de ces instants pathétiques collectivement vécus dans une solidarité forcément agissante commandée par une épreuve unanimement ressentie. Vous me replongez dans les premières heures de cette matinée grisâtre chargée de signaux impénétrables par les esprits innocents qui habitent nos corps pêcheurs et ingrats. Nous étions à sud FM Ziguinchor précisément au niveau du telecentre qui était le lieu de convergence des représentants des différents organes de presse de la région dont certains sont allés rejoindre certainement heureux les naufragés auprès de leur Site, nous l’espérons bien, satisfait d’eux. C’était du temps où notre seul rédaction était Ziguinchor , la Casamance et notre seul souci, jouer notre partition pleine et entière dans l’entreprise nationale de pacification du flanc sud de notre cher Sénégal , des confrères commençaient à recevoir des coups de fils d’informateurs et d’autorités qui leurs passaient des messages auxquels leur conscience refusait de croire. L’atmosphère est pesante, l’angoisse tetanisante. On cherchait à se convaincre que cela était impossible ! Le bateau le Diola faire naufrage ! Chacun y allait de ses théories les unes moins pertinentes que les autres. Et lorsque la catastrophe est confirmée , le désespoir et l’amertume furent telles que je me surprends contrairement à ma nature, en train de débiter des insultes des plus infâmes contre le médiateur du populaire d’alors. Parceque lui également, incrédule et certainement foudroyé par la catastrophe , se mettait à théoriser sur les conditions possibles de naufrage d’un bateau.

Je lui ai alors sèchement répliqué » m…, Maimouna Diop est dans le bateau et toi tu… » et je lui raccroche au nez.

Maimouna Diop était l’assistante du Dir Pub du populaire qui, pour la première fois venait de fouler le sol ziguinchorois pour passer les quelques jours qui lui restaient de son congé avec son époux Thierno Birahim Fall, actuel Dir Pub de l’APS alors enseignant au CEMT de Ziguinchor. A cet instant, c’était la seule personne parmi toutes mes connaissances dont je suis informé de la présence dans le bateau . Je souffrais terriblement de la savoir parmi les victimes en compagnie de leur seul et unique fils, Mohammed qui, 2 jours auparavant fêtait son premier anniversaire en pompe dans les locaux du populaire. Tétanisé et déboussolé , j’ai fait 4 fois le trajet Sud FM – tilene où vivait Thier sans avoir le courage d’entrer dans la maison et de croiser son regard .

J’y suis parvenu à la cinquième tentative et j’ai pas pu tenir 5 minutes devant THIER.

Au port de Ziguinchor où je me suis ensuite rendu par devoir professionnel malgré mon angoisse l’état dans lequel j’avais trouvé Abdourahmane Thiam qui nous annonçait la perte de son frère, mais aussi Landing DIEME de Sud quotidien qui avait accompagné ses trois neveux dans le bateau finirent de m’anéantir.

Et lorsque le gouverneur de la régions d’alors Monsieur Mame Biram SARR me tint par les épaules et me souffle à l’oreille les secrets des mystères d’ALLAH , je me suis surpris les larmes perler sur mes joues en souvenir de ce qu’il nous disait lors d’un CRD spécial qu’il avait convoqué au mois de mars 2002 et au cours duquel il avait essuyé toute sortes de critiques y compris les miennes lorsque je le tournais en dérision dans les off du populaire en écrivant que » le gouverneur de Ziguinchor se donne le don de communiquer avec Dieu ». Car lors de ce fameux CRD il predisait l’arrivée imminente et inéluctable d’une catastrophe nationale qui nous tomberait par les eaux.

C’EST plus tard dans la journée que j’ai appris que mon mécanicien préféré qui reparaît ma moto et que j’appelais affectueusement » ndioublang » était dans le bateau , de même qu’une de mes sœurs avec ses deux jumeaux , un cousin dans l’équipe de football Mamadou mareme diallo de l’ancien joueur de la Jeanne d’Arc de Dakar , Michel DIATTA. entre autres ,

Nous n’avons pas le droit d’oublier ces proches qui nous ont quittés de façon aussi brusque et brutale. Nous avons l’obligation de méditer sur les conditions et les causes et conséquences de leur disparition mais aussi de prier pour le repos de leurs âmes , bien que la promesse selon laquelle ceux qui meurent par le feu ou par noyade ou en donnant la vie sont considérés par ALLAH comme des martyrs et en conséquence des hôtes du paradis.

Qu’il plaise à ALLAH qu’il en soit ainsi .