Affrontements à Jérusalem…Palestine veut connaitre la position du Sénégal

Le conflit Israélo-Palestinien atterrit au Sénégal. Safwat Ibraghith, dans un entretien avec le journal L’Observateur, a demandé à la diplomatie sénégalaise de « marquer clairement sa position » sur les heurts entre palestiniens et forces de l’ordre israéliennes.

« J’ai commencé à saisir les autorités. J’ai demandé une audience avec le ministre des Affaires étrangères, je voulais qu’on parle de la situation en Palestine. Mais, jusqu’à maintenant, on ne m’a pas donné de rendez-vous. J’ai contacté le responsable du Moyen Orient au sein du ministère, je lui ai dit pour ma demande d’audience…J’espère qu’il y aura au moins un communiqué sur cette question », espère l’ambassadeur de la Palestine à Dakar

Safwat Ibraghith a rappelé que le Sénégal préside le comité le plus important de l’Onu et c’est important pour eux que le Sénégal marque clairement sa position. « Plusieurs pays ont commencé à s’exprimer, à se prononcer. On sait que la diplomatie sénégalaise aime faire profil bas, mais nous espérons un communiqué sur la question », fait-il savoir.

A rappeler qu’à Jérusalem-Est, secteur palestinien occupé par Israël depuis 1967, des heurts opposent depuis vendredi, manifestants palestiniens et policiers israéliens dans le quartier de Cheikh Jarrah.