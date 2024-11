Agnam : Sonko rentre dans le fief de Farba Ngom et le menace directement

Ces législatives du 17 novembre prochain seront les dernières élections auxquelles Farba Ngom prendra part. L’assurance lui est donnée par Ousmane Sonko, tête de liste de Pastef, par ailleurs, Premier ministre du Sénégal qui était à Agnam pour les besoins de sa campagne électorale

« J’ai entendu qu’une personne sillonne le département , mallette à la main , distribue entre 50 et 80 millions. Mais je vous garantis que c’est la dernière élection à laquelle il prend part en tant que candidat et à fortiori en tant que distributeur automatique d’argent. », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Dakaractu.

Et pour mieux se faire comprendre afin que nul n’en ignore, Ousmane Sonko révélera que le leader politique dont il parle a réussi, par la magie de la politique, à se retrouver au cœur de l’État grâce, notamment , aux largesses d’un Président de la République.

Il poursuit, s’adressant aux populations d’Agnam, non sans veiller d’accabler davantage sa cible. « Agnam mérite autre chose que cette image d’un homme qui n’a pas le niveau intellectuel requis , qui n’a pas fait les études pour et qui a trempé dans toutes les mafias foncières et financières ayant incliné ce pays. Agnam ne mérite pas cet homme, car c’est une localité habitée de personnes dignes et intègres», a-t-il dit.

Ousmane Sonko, sans fléchir , de rendre plus cinglant son réquisitoire : « Durant toutes ces années, vous avez souffert , confrontées à des pressions sociales et culturelles. Nous savions que vous étiez déterminés et engagés mais pas au point de braver si courageusement le soleil pour nous attendre . Je vous décerne une mention spéciale . C’est dix fois plus difficile de militer ici dans Pastef que de le faire en Casanamce, Dakar , Mbacké ou à Saint- Louis … Durant tout ce temps, vous avez fait face à la furie de l’argent volé des caisses de l’État et, malgré tout, vous êtes restés debout».

Ousmane Sonko de faire part, pour terminer, de la certitude qu’il a qu’Agnam votera massivement Pastef . « Je ne me fais aucun doute que vous vous faites ce défi de remporter les élections ici de manière spectaculaire. Ne touchez pas l’argent que des gens vous apporteront . Agnam ne doit pas être à la traîne, car le 17 novembre sera le dernier épisode pour annihiler les voleurs détourneurs de la République. (…). Les populations d’Agnam , à l’image de tout le Sénégal, sont résolument inscrites dans la dynamique du changement irrévocable, irréversible et définitif ».