Agression : Le PDS/France se solidarise avec la députée Mame Diarra Fam

Nous dénonçons avec la dernière énergie ce Banditisme d’Etat qui s’est installé sur l’étendue du territoires, avec ses tentacules qui viennent de Franchir les Rails de Guinaw Rails pour traiter de la plus ignominie des manières, notre sœur et honorable député Mame Diarra Fam.

Cette Brave Femme qui nous représente, nous de la Diaspora, et qui est restée toujours attachée à ses Racines de Guinaw Rails où elle a toujours demeuré pour être plus proches des populations de la banlieue, qui sont les plus impactées en tout, au delà des inondations en cours.

Ces Salauds d’un Soir, du camp du pouvoir, qui ont voulu empêcher à l’honorable, représentante du peuple d’exercer son droit de parlementaire et d’habitante de sa commune de répondre à une invitation de la presse pour mesurer l’étendue du désastre de sa localité causée par les inondations dont les tenants de ce régime d’à peu près sont incapables de venir à Bout, malgré les chiffres stratosphériques qu’ils disent avoir mis dans le PDLI.

Vous avez toute ma solidarité, toute notre solidarité, du Sénégal et de la Diaspora pour cet acte de lâcheté sans nom et dont nous réclamons l’arrêt immédiat des auteurs pour traduction en Justice.

Dr Seck Mamadou

Cadre libéral-Paris

Membre du secrétariat Général National