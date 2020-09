Violence contre Mame Diara Fam…Moustapha Diakhaté condamne !

Mame Diarra Fam a été agressée chez elle par deux Conseillers municipaux de la mairie de Guinaw rail nord et éléments du Maire de Guinaw rail, hier (lundi), selon la députée de la Diaspora. Pour l’ancien ministre-conseiller, c’est toute la République qui est agressée. Moustapha Diakhaté condamne avec la dernière énergie, l’agression dont a été victime l’Élue de la République et exprime aussi toute sa solidarité à l’honorable Députée et lui apporte son soutien face à cette épreuve.

« Je condamne avec la dernière énergie l’agression dont a été victime l’Élue de la République, l’honorable députée Mame Diarra Fam.

J’exprime toute ma solidarité à l’honorable Députée et lui apporte mon soutien face à cette épreuve.

J’invite les autorités judiciaires à ne ménager aucun effort pour débusquer et punir avec la plus grande sévérité les auteurs et commanditaires de cette barbarie.