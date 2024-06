Agro-industrie : 35 entreprises sénégalaises en formation avec des experts italiens

Du lundi 24 juin au jeudi 27, Italian Trade Agency (ITA) organise à Diamniadio, avec le soutien de l’Ambassade d’Italie, une formation pour des entreprises sénégalaises dans le cadre du projet LAB INNOVA.

LAB INNOVA est un projet de formation technique et managérial, dirigé vers les entreprises sénégalaises de la filière agricole et agro-industrielle et visant à les mettre à niveau afin d’accroître leur performance à l’exportation.

C’est ainsi que pour la deuxième fois consécutive, le Sénégal abrite cette rencontre qui fera participer cette année, 35 entreprises sénégalaises sélectionnées par Italian Trade Agency (ITA), grâce à la collaboration de l’ADEPME, du COSEC et de CFAHS, la coopérative des acteurs de l’horticulture du Sénégal. Sans oublier la coopération italienne qui conduit beaucoup de programmes et activités en faveur du secteur agricole au Sénégal.

Deux formateurs experts viendront d’Italie, exclusivement pour animer la formation qui touchera aussi bien les techniques productives que des aspects managériaux liés à la gestion du marketing, de la logistique et des certifications pour accéder au marché européen.

MACFRUT, un des principaux salons consacrés à la filière fruits et légumes qui se tient à Rimini, qui est partenaire du projet, a d’ailleurs été visité par plusieurs participants à la formation, dans le cadre d’un voyage d’étude qui a eu lieu au mois de mai dernier.

En effet, l’Italie est un pays qui a une industrie agro-alimentaire de pointe et qui compte de très nombreuses entreprises ayant mis au point des systèmes très performants tout au long de la filière agro-industrielle.

Ainsi, le projet LAB INNOVA vise à partager ces connaissances avec les entreprises sénégalaises pour faire en sorte qu’elles puissent profiter de l’accompagnement des experts italiens afin d’approcher efficacement les marchés italiens et européens.

Par ailleurs, durant le LAB INNOVA, auront lieu des rencontres avec des entreprises italiennes dans le domaine de la mécanisation agricole, de la chaîne du froid, de l’irrigation, entre autres.

Pour rappel, LAB INNOVA est un projet que ITA réalise périodiquement, en collaboration avec le salon MACFRUT.

LAB INNOVA a déjà été réalisé dans de nombreux pays africains comme l’Ethiopie, l’Ouganda, l’Angola, le Ghana, le Nigéria, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Burkina Faso.

Le projet arrive ainsi pour la deuxième fois au Sénégal.

Au total, près de 400 entreprises africaines ont déjà participé au LAB INNOVA, ce qui a produit la naissance d’une série de collaborations à différents niveaux, avec des partenaires italiens, soit au niveau d’exportations de produits en direction de l’Italie soit au niveau de l’accompagnement technique, au niveau de la production et de la transformation des produits agricoles.

À propos de ITA (Italian Trade Agency) :

Créée en 1926, ITA est une agence gouvernementale de la République d’Italie, qui fait la promotion des exportations italiennes et du Made in Italie. Son siège étant basé à Rome, ITA compte aujourd’hui plus de 70 bureaux dans le monde, dont le Sénégal.

Astou Winnie BEYE

Chargée de Communication