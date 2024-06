Nigeria : il se marie et meurt quelques heures après…

Un jeune homme d€cède quelques heures après son mariage…Ce drame sans précédent a frappé la communauté d’Ochingini Adiko, située dans la zone de gouvernement local d’Obi, dans l’État de Benue au Nigeria.

Un jeune homme, dont l’identité reste à confirmer, est d€cédé seulement quelques heures après avoir célébré son mariage.

L’annonce de cette tragédie a été faite par Igor Daniel, un internaute qui a partagé la nouvelle déchirante sur Facebook. Selon son témoignage, le jeune marié a célébré son union le soir du dimanche 16 juin 2024. Cependant, le lendemain matin, lundi 17 juin, il a été retrouvé m0rt.

Ce d€cès prématuré a choqué la communauté locale, d’autant plus que le défunt était en parfaite santé avant l’incident. La cause de cette m0rt soudaine reste pour l’instant inconnue, et les autorités locales n’ont pas encore fourni de déclaration officielle.

Les circonstances entourant cette tragédie suscitent de nombreuses questions et spéculations parmi les habitants et les proches du défunt. Des enquêtes pourraient être menées pour déterminer les causes exactes de ce décès brutal et inattendu.

En attendant, la famille et les amis du jeune homme pleurent la perte d’un être cher en ce qui devait être un moment de joie et de célébration.

Source AM