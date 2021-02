AIBD et SAPCO : Vers une convention de partenariat pour la promotion du hub aérien et touristique

Le Directeur Général d’AIBD SA, Monsieur Doudou KA a effectué ce vendredi une visite de prise de contact au Directeur général de la SAPCO, Maître Aliou SOW. Les discussions entre les deux Directeurs ont tourné autour des quatre piliers fondateurs de la stratégie « AIBD : Hub aérien en 2025 »:

1. La Génération de trafic, étroitement liée à la promotion du tourisme;

2. L’Expérience voyageur mémorable, essentielle pour fidéliser les touristes, mais aussi pour répondre à leurs attentes;

3. L’accès et la connectivité aux zones touristiques par un système de transport sécurisé et adéquat, avec un réseau de bus de qualité et attractif;

4. Le rayonnement et la diversification de l’AIBD pour aménager et développer une aéro City.

Les deux structures se sont données rendez-vous très prochainement pour signer une convention de partenariat pour consolider le hub aérien et touristique.