Bignona : Le Préfet lance la campagne de vaccination contre la covid

La campagne de vaccination anti-covid a été officiellement lancée hier samedi dans le département de Bignona. Le Préfet Babacar Ndiaye a pris la première dose devançant ainsi son adjoint et le sous-préfet de Tenghori. Ils seront suivis par du 1er Adjoint au Maire de Bignona Joachim Coly, du commandant de la brigade de gendarmerie et de certains chefs de service départementaux présents. Le personnel sanitaire a aussi reçu la première dose de même quelques personnes âgées et celles vivant avec des comorbidités.

Après avoir été vacciné, le Préfet a invité les populations à faire autant et à demandé aux leader d’opinion, aux religieux et aux chefs de service de continuer la sensibilisation pour qu’à terme, le département de Bignona connaisse un bon taux de vaccination même si, rappelle le Préfet, l’objectif du gouvernement est de vacciner tous les sénégalais.

Les religieux n’ont pas voulu être en marge de cet élan national. En effet, le porte-parole du marabout El Fansou Bodian, l’imam Mamadou Lamine Badji et l’Abbé Jean Bernard Manga, curé de la paroisse Notre Dame de Lourdes de Bignona ont tous pris leur dose, béni la campagne de vaccination et exhorté les populations à aller massivement prendre la molécule, seul moyen disponible pour arrêter la progression de la pandémie.

Le Préfet de Bignona de rappeler les efforts fournis dans le département et partout au Sénégal et qui ont eu des résultats positifs mais vu que la maladie continue sa progression, le recours au vaccin demeure la priorité a indiqué l’autorité.

Il faut rappeler que depuis le début de la pandémie et jusqu’à la date du Dimanche 28 Février 2021, le département de Bignona a enregistré 142 cas positifs dont 118 dans le district sanitaire de Bignona, 14 dans le district de Thionck Essyl et 10 dans celui de Diouloulou.

A noter que le quota des de 900 doses reçu par le département de Bignona sur les 4000 de la région est relativement faible si on considère le fait que Bignona représente les 2/3 de la région en termes de superficie. Avec ses 19 commune et ses 3 districts sanitaires sur les 5 que compte la région de Ziguinchor, on peut dire, en ignorant la base de la clé de répartition que le département de Bignona mériterait mieux que ça même si le nombre de personnel soignant est très important dans le district sanitaire de Ziguinchor. Mais la cible ce n’est pas seulement les agents de santé