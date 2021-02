Affaire Sonko : Blaise-Pascal Cissé appelle le pouvoir à la neutralité

Monsieur le Président de la république !

Vos hommes doivent adopter la neutralité dans cette affaire,

La prise de position abusive et affichée ces membres de votre camp fortifie la thèse du complot brandit par le leader de PASTEF.

S’il est avéré que cette affaire n’a que pour protagonistes deux citoyens sénégalais néanmoins le comportement de vos proches laisse à désirer et rend légitime toute suspicion de complot ourdi en réalité pour nuire à l’honorabilité de M Sonko !

Leur attitude est à la limite cynique et demeure très révélatrice de cet intérêt incongru qu’ils semblent apparemment avoir dans cette affaire et j’en suis outré et je la dénonce M le Président.

M le Président avez-vous des intérêts particuliers dans cette affaire ?

Je pense et j’espère que non !

Comment et pourquoi vos hommes devraient-ils disposer de cette latitude sur une affaire judiciaire et en cours de diligence au niveau du tribunal ?

Monsieur le Président, dans cette affaire L’action de justice semble d’or et déjà biaisée aux yeux de l’opinion publique.

Monsieur le Président vos hommes doivent se taire.

Mme Adji Sarr n’est pas membre de L’APR.

Président

Blaise Pascal Cissé