Affaire Sonko : Bacary Seck demande aux sénégalais de laisser la justice faire son travail

LETTRE À UN COMPATRIOTE…Par Bacary Seck

Les derniers événements survenus dans notre cher Sénégal, avec cette fameuse affaire présumée de viol, nous poussent aujourd’hui, nous départissant de notre manteau de politique, à nous adresser à nos concitoyens. Loin de nous l’idée de donner des leçons à qui que ce soit; seulement, en tant que Sénégalais, il est de notre devoir d’essayer de conscientiser les uns et les autres sur la nécessité de mesurer nos faits et gestes pour ne pas plonger le pays dans un chaos.

Cher compatriote, aussi profond que puisse être notre engagement politique, nous ne devons en aucun cas mettre en péril la stabilité et la paix du Sénégal. Combien de fois un homme a t-il été accusé de viol dans notre pays? Combien de gens croupissent en prison, à tort ou à raison? Jamais, une seule fois, un seul d’entre vous n’a levé le petit doigt ne serait-ce que pour le soutenir moralement. Votre vœu de mettre le pays sens dessus-dessous à cause de cette fameuse affaire entre Ousmane Sonko et Adji Sarr dénoterait de votre conception à double tranchant de la justice que vous clamez tant.

Cher concitoyen, un seul individu, vaudrait-il la peine de mettre en péril la vie de tout un peuple? Dernièrement, les actes barbares auxquels nous avons assisté ( saccage des biens d’autrui) ne vous honorent pas, et nous non plus. Que penseraient les parents et amis des gens qui, au même titre que Sonko, sont victimes d’accusations? ( parce que, jusqu’à preuve du contraire ce sont des accusations).

Cet homme (Ousmane Sonko) que vous défendez bec et ongles est un citoyen au même titre que ceux-là dont les biens ont été saccagés lors de vos actes répréhensibles. Cette fille, Adji Sarr, que vous diabolisez, est la fille, la sœur, la nièce d’autres citoyens. Qu’adviendrait-il si, à la place de Adji Sarr, c’était notre sœur, notre nièce, notre fille…?

Dans ce genre de situation, la raison voudrait que l’on réfléchisse mûrement avant de se jeter dans des situations regrettables.

Comment peut-on accepter de répondre à des rassemblements, surtout en cette période de pandémie, et ainsi exposer sa santé, sa vie et celles de nos familles? C’est abbérant et irréfléchie!

Ce qu’il faut comprendre dans ce genre de situation, c’est que:

1- ces gens qui vous appellent à l’insurrection, sont en manque de notoriété, et c’est de ces situations qu’ils profitent pour en avoir;

2- à bien y regarder, ils sont loin d’être des exemples car défiant l’autorité à tout bout de champ, la diabolisant et l’insultant outrageusement;

3- si jamais vous êtes blessés dans ces affrontements ou arrêtés, qui va en souffrir si ce n’est vous et votre famille?

Malheureusement, tel n’est pas souvent le cas car la passion vous empêche souvent de faire la part des choses.

Les positions partisanes nous empêchent souvent de voir la réalité en face. La plupart du temps, nous sommes aveuglés par nos positions politiques au point de voir partout des complots et autres bassesses. Seulement, comme nous le disions dans notre précédente contribution, cette affaire concerne deux citoyens, il y a eu une plainte et nous avons une justice qui devra trancher de la façon la plus impartiale, en se basant sur les preuves. Cette justice que d’aucuns taxent d’instrument a pourtant permis à des gens comme Clédor Sène de recouvrer sa liberté et de s’épancher sur les réseaux sociaux pour jeter de l’huile sur le feu.

Maintenant, il se trouve que l’immunité parlementaire de Sonko a été levée. Là, il a été, comme à son habitude, fautif car plusieurs fois, l’occasion lui a été donnée soit d’apporter les preuves de ses allégations concernant plusieurs prétendus scandales, soit de s’expliquer pour se disculper. Et pour toutes ces fois, il a préféré se dérober pour ensuite essayer de monter le peuple contre le Président Macky Sall et la population. Pourquoi cette versalité d’Ousmane Sonko? De toutes les façons, maintenant que son voile immunitaire a été levé, il est tenu d’aller répondre à dame justice même si, dans une de ses sorties, il a dit à qui voulait l’entendre que son immunité, qu’elle que soit la décision de ses pairs au niveau de l’hémicycle, resterait intacte. Cette énième défiance vis-à-vis de l’autorité le fragilise dans la mesure où toute personne sensée serait sceptique quant à la crédibilité de Sonko. Comment quelqu’un qui appelle à l’insurrection ( alors qu’il reste chez lui) et qui plus est ne respecte aucune intitution de la République peut prétendre à la Magistrature suprême ? Ne gagnerait-il pas à respecter nos institutions et aller déférer à la convocation de la justice? Non, le sieur préfère se mettre derrière le bouclier que constitue le peuple pour encore et toujours jeter le discrédit sur les personnes et les institutions.

Cette politique qui consiste à s’approprier la sympathie des populations, en se posant en victime, ne suffira pas! Il faudra montrer et démontrer sa bonne foi, sa droiture, son respect ( surtout par rapport aux institutions), sa crédibilité, son sens obtu de l’État. Aller répondre de son propre chef le grandirait, ne pas le faire pousserait la justice à user de tous les moyens pour le mettre devant ses responsabilités. Et ce peuple sur lequel il se base pour se dérober pour la énième fois, de par sa maturité, ne mènera aucune action car c’est une affaire comme nous en voyons tous les jours, dans nos familles, nos quartiers, nos villes.

Toutes ces personnes qui profitent de cette situation pour se faire entendre, voir, ou pour régler leurs antécédents, gagneraient mieux à mener un « combat » qui en vaille la peine: celui du respect de nos institutions. Et pour ce cas précis, il s’agit du Président de la République, de l’Assemblée Nationale, de la justice et de l’espèce humaine car, encore une fois, si Adji Sarr était notre sœur que ferions-nous? Laissons la justice faire son travail et arrêtons de la diaboliser car, aucune décision de justice, aucun acte posé, aucune parole ne peut avoir une unanimité dans son appréciation. Ne nous laissons pas entraîner dans ces considérations que certains veulent assimiler à un « complot »; restons chez nous, ne serait-ce que pour échapper au virus Corona ; mais aussi et surtout, évitons ce que les wolofs appellent du « YÉÉ FITNA ».

Bacary Seck.