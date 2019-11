Dans l’émission « Sen Jotaay » de la SEN TV animée par le talentueux Ahmed Aïdara, l’ancienne sénatrice et membre du PDS de Wade, Aïda Ndiongue a fait une révélation de taille sur le complot dont elle a été victime avant d’aller en prison et de voir ses biens gelés : « Mon emprisonnement, mes biens sous séquestre, tout cela est un complot ourdi pas personnes que je connais bien et qui sont dans l’entourage de Macky. Ils sont ciblés des gens par jalousie et ont menti au président. C’est par pure et simple jalousie. Quand ils m’ont vu soutenir des libéraux convoqués à la justice, ils m’ont ciblée et ont dit que mes biens appartenaient à Wade. Après des recherches, la justice a conclu que mes biens dataient d’avant l’arrivée de Wade au pouvoir. Parmi ces comploteurs, il y a un homme et quand je le vois aujourd’hui j’ai pitié de lui »