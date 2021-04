Aissata Tall Sall : « Bonne fête de l’indépendance »

Le Sénégal célèbre le 61e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale ce dimanche 4 avril. Aissata Tall Sall a profité de l’occasion pour souhaiter une bonne fête de l’indépendance à tous les sénégalais sur son compte Twitter.

« Bonne fête de l’indépendance à tous les Sénégalais du pays et à toutes les communautés de la diaspora à travers le monde. Nos meilleurs vœux de bonheur, de paix et de prospérité et de longévité pour le Sénégal indépendant. Que ce pays soit un lieu de bonheur pour tous », a-t-elle écrit sur le réseau social.