Idrissa Seck souhaite joyeuse fête de Pâques à la communauté chrétienne

La communauté chrétienne célèbre, ce dimanche, la fête de Pâques qui commémore la résurrection de Jésus, que le Nouveau Testament situe le surlendemain de la Passion, c’est-à-dire « le troisième jour ». Au Sénégal elle coïncide avec la célébration de la fête de l’indépendance ce 4 avril. Le président du Conseil Economique Social et Environnemental (CESE), Idrissa Seck a profité de l(occasion pour souhaiter bonne fête à la communauté chrétienne.

« Je souhaite une joyeuse fête de Pâques à nos compatriotes chrétiens d’ici et de la diaspora. Que le Seigneur des Mondes Agrée leur Carême et Exauce leurs prières pour un Sénégal de paix, de sécurité et de prospérité », a écrit le Rewmiste en chef sur son compte Twitter.