Aïssata Tall Sall : «Le Sénégal est en désespoir. Notre pays est dans l’eau…»

Ce lundi 25 août 2025, lors d’une session extraordinaire convoquée par le président de la République, Aïssata Tall Sall, députée et présidente du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal, a vivement interpellé le gouvernement sur la gestion des inondations qui frappent le Sénégal.

Déplorant l’absence d’un plan ORSEC et la priorité accordée à l’examen de nouvelles lois, elle a dénoncé ce qu’elle considère comme une tentative de « dégager » les institutions et les opposants, au mépris des urgences nationales.

« Le président de l’Ofnac, Serigne Bassirou Guèye, a un mandat de six ans, et on a voulu le dégager, comme on veut dégager les institutions, la justice, le Conseil constitutionnel, l’opposition. Dégager, dégager, dégager, jusqu’au jour où le Bon Dieu vous dégagera ! », a-t-elle lancé avec véhémence à l’encontre du pouvoir.

Poursuivant sur un ton passionné, elle a ajouté : « Le Sénégal est en désespoir. Notre pays est dans l’eau. Partout, il n’y a que de la désolation. Que celui qui ne veut pas l’entendre quitte cet hémicycle, car c’est la réalité du Sénégal. L’heure est grave. Je ne dis pas que ces lois ne sont pas importantes, mais quelle est l’urgence de les examiner maintenant ? L’urgence qui nous réunit ici, ce n’est pas de modifier la loi, c’est de voter une nouvelle loi pour dégager Serigne Bassirou Guèye. Voilà la vérité ! »

En réponse, Mohamed Ayib Daffé, président du groupe parlementaire Pastef, repris par Seneweb, a rétorqué : « C’était ‘Osez l’avenir’, maintenant c’est ‘Dégager l’avenir’. On ne la connaissait pas si colérique, mais c’est parce que ces réformes sur l’Ofnac apporteront des avancées significatives. »

Malgré les tensions, la loi portant création d’un nouvel Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) a été adoptée à la majorité par les députés de l’Assemblée nationale.