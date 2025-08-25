Cybersécurité : Mamadou Sy Tounkara convoqué

La Division spéciale de cybersécurité (DSC) a convoqué le chroniqueur Mamadou Sy Tounkara, selon Seneweb. Il est attendu ce mardi matin, pour s’expliquer sur une de ses récentes déclarations où il affirmait qu’une proposition de loi criminalisant l’homosexualité aurait été rejetée par le bureau de l’Assemblée nationale.

Des propos qui ont suscité une vive réaction de la part du député du Pastef au pouvoir, Amadou Ba, qui a démenti ces affirmations, accusant le chroniqueur de propager de « fausses nouvelles » susceptibles de troubler l’ordre public.