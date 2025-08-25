Politique

Cybersécurité : Mamadou Sy Tounkara convoqué

Par Niakaar
0

La Division spéciale de cybersécurité (DSC) a convoqué le chroniqueur Mamadou Sy Tounkara, selon Seneweb. Il est attendu ce mardi matin, pour s’expliquer sur une de ses récentes déclarations où il affirmait qu’une proposition de loi criminalisant l’homosexualité aurait été rejetée par le bureau de l’Assemblée nationale.

Des propos qui ont suscité une vive réaction de la part du député du Pastef au pouvoir, Amadou Ba, qui a démenti ces affirmations, accusant le chroniqueur de propager de « fausses nouvelles » susceptibles de troubler l’ordre public.

laissez un commentaire
where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra