Lutte contre la fraude et la corruption : La loi sur l’Ofnac votée

La loi sur l’Office nationale de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC) a été adoptée, par l’Assemblée nationale, ce lundi 25 août. Par ce vote, l’ancien procureur de la République, Serigne Bassirou Guèye perd les fonctions de président qu’il occupait avec la dissolution de l’Office autre organe doté du même acronyme (OFNAC).

Cette nouvelle structure apporte des innovations à savoir l’exclusion des missions d’audit et de lutte contre la fraude dans les attributions de l’OFNAC, la systématisation de la procédure d’appel à candidature pour la nomination de tous les membres de l’OFNAC, la libre publication des rapports des corps et institutions de contrôle, de vérification et d’inspection, la révision des conditions d’assujettissement à la déclaration de patrimoine et la limitation à trois (3) ans de la durée du mandat de la moitié des premiers membres nommés en vue d’assurer la bonne continuité du service par la préservation de la mémoire de l’OFNAC au titre des dispositions transitoires.

Selon le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, cité par Seneweb, la mise en place du nouvel Ofnac va traduire en actes, la nouvelle politique de redevabilité et de lutte contre la corruption.