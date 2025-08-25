Abass Fall : «Je ne serai pas le maire d’une chapelle politique»

Élu ce lundi 25 août à la tête de la Ville de Dakar avec 49 voix contre 30 pour Ngoné Mbengue, maire par intérim, Abass Fall, membre du parti Pastef, a promis qu’il sera un maire au service de tous.

« Je ne serai pas le maire d’une chapelle politique. Je serai le maire de toutes les Dakaroises et de tous les Dakarois », a-t-il déclaré sitôt installé dans ses nouvelles fonctions de maire.

Le ministre du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les Institutions a également assuré que « la Ville de Dakar ne sera plus politisée ». « Elle sera là pour tout le monde, avec l’appui des conseillers ici présents », a-t-il insisté.

Pour sa part, Ngoné Mbengue, candidate malheureuse, a dit prendre acte des résultats en estimant que « c’est Dakar qui a gagné, non une personne ». « Quant à moi, je suis là pour les Dakarois et je continuerai à les servir en assumant mon devoir de conseillère municipale », a-t-elle affirmé.

Mme Mbengue, par ailleurs membre Taxawu Senegal de Khalifa Sall a invité la nouvelle équipe à travailler dans l’intérêt général en privilégiant « une gestion inclusive et participative » et en s’abstenant de favoriser un parti politique.

Elle a conclu son intervention en adressant ses « vœux de plein succès » au nouveau maire de Dakar.

Source : Pressafrik