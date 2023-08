Alinard Ndiaye : « Macky Sall a besoin du soutien manifeste de… »

Le Président Macky Sall a besoin du soutien manifeste de tous les démocrates et patriotes Par Alinard NDIAYE

Rien que les tentatives de ses membres établis à l’étranger qui ne cessent, à longueur de journée, d’appeler à commettre des actes terroristes, justifient amplement la dissolution de Pastef. Personne ne peut nier les incitations à la violence fréquentes et à visages découverts de militants dudit parti. Plus personne n’ignore les saccages de représentations diplomatiques du pays à l’étranger. Rien ne peut justifier que des incendies criminels, des vols et des agressions soient planifiés et opérationnalisés par des disciples du « mortal Kombat » et du « Tioki Fin ». Si cela ne suffit pas pour que l’Etat prenne ses responsabilités en éradiquant une telle association, il y a lieu de craindre que notre démocratie périclite pour de bon.

L’enjeu n’est plus politique, il relève de la nécessité de préserver l’Etat et la République des tentatives de renversement de l’ordre et du règne de la loi. Autant dire que c’est la raison d’Etat qui exige de chaque citoyen, soucieux du devenir de la nation sénégalaise, qu’il mette en avant l’intérêt général. Fallait-il laisser faire, au nom d’un hypothétique jeu de dupe, jusqu’à ce que le garantie et l’organisation équilibrée des conditions de vie des Sénégalais échappent à l’armée, à la police, à la gendarmerie et à l’administration ? Bien sûr que non. Tout compte fait, le chef de l’Etat, dans l’exercice de sa fonction et par tous les moyens, devra veiller à ce que la paix sociale et la sécurité publique soient assurées en permanence.

Ce sont les menaces de guerre civile, les projets d’attentat déjoués et les planifications de terrorisme assumées qui commandent et autorisent la radicalité des mesures et solutions mises en œuvre par les pouvoirs publics. Autrement, il aurait fallu tergiverser dans des rouages alambiqués du juridisme jusqu’à ce que plus rien ne trouve pied dans la Constitution et les civilités républicaines. L’ambition de Pastef dissout et de ses tenants est de semer la pagaille. Il y va de la couverture funeste des errements et des frivolités de leurs chefs auxquels la Justice n’a pas manqué d’apporter sentences et sanctions.

Maintenant que l’Etat et la justice ont pris leurs responsabilités, voilà que des hommes et des femmes politiciens et certains rentiers de la société civile, de mauvaises foi du reste, ruent sur les brancards criant avec les loups. C’est qu’ils croient que c’est de cette manière servile qu’ils éviteront les diatribes et autres quolibets des dictateurs en herbe. C’est la mesure de leur irresponsabilité, de leur petitesse et de leur lâcheté. Faut-il le rappeler ? Personne d’entre eux n’a daigné dénoncer sans complaisance, en temps et lieu, les indécences et les irrévérences à l’endroit des chefs religieux, des institutions et des figures emblématiques de notre histoire commune.

Le caveau des mercenaires. Là où s’enterrent le courage, la lucidité et la sincérité. Aucune suite dans les idées, ils disent être pour l’Etat de droit, mais lorsque la promotion de la terreur se matérialise par des déclarations de Sonko et de ses sujets, ils se font tout-petits, rasant les murs et rechignant à ne serait-ce que dénoncer la violence impardonnable qui s’abat sur les populations en raison des folies meurtrières de Sonko et de ses thuriféraires.

C’est surtout cela qui nous fait tourner en bourrique, avec notamment les réseaux sociaux creusets de propagandes et de manipulations et d’intimidations. Si nous n’y prenons pas garde dès à présent, aux cocktails Molotov projetés lâchement sur des innocents, s’ajoutera l’usage quotidien de kalachnikovs au préjudice de la qualité de vie enviable de notre pays. Dès lors, pour ce qui lui reste à la tête du Sénégal, Macky Sall nous doit de faire le ménage pour que notre démocratie reprenne du souffle. Il s’agira ni plus ni moins d’une œuvre de salubrité publique.

Alinard NDIAYE

Président du comité de pilotage de

Actions pour la Stabilité du Sénégal (ASS)