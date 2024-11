Aliou Cissé dément toute négociation avec la Mauritanie

L’ancien sélectionneur des Lions du Sénégal, Aliou Cissé, a officiellement démenti toute négociation avec la Fédération de Football de la République Islamique de Mauritanie (FFRIM). Selon le journal Record qui rapporte ses propos, Aliou Cissé ne ferme pas pour autant la porte à de nouvelles opportunités.

En effet, l’ancien entraîneur des champions d’Afrique 2021 a exprimé son intérêt pour des défis en club, en évoquant des institutions prestigieuses comme Al Ahly et Zamalek, les deux géants égyptiens. Une déclaration en phase avec celle d’un de ses proches. En effet, Alioune Touré, manager proche d’Aliou Cissé, avait révélé le mois dernier les options qui s’offrent au technicien sénégalais.

« Les offres proviennent de deux équipes africaines (l’une est un grand club et l’autre une sélection) et de trois équipes en Asie (un club et deux sélections). Ce sont des propositions concrètes, et c’est à lui de choisir avec ses conseillers. Nous avons discuté avec lui, et il va réfléchir à ces offres. Il n’y a pas encore de réponse », avait-il confié.