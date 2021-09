Aliou Djiba invite les autorités à éviter un autre bateau le Joola

NON A UN BATEAU LE « JOOLA » BIS

17 ans déjà, le bateau le Joola avait coulé faisant plusieurs morts. Quelle journée sombre ce 26 Septembre 2002 ! Le sénégal était endeuillé.

Radios, télévisions, …les médias ne parlaient que de ce naufrage.

Et on en parle que pendant son anniversaire et après c’est un silence mort.

Pourtant cet accident devrait nous servir de leçon pour réhabiliter définitivement le pont Émile Badiane de Ziguinchor afin d’éviter à nouveau une catastrophe.

Puisque gouverner c’est prévoir, nous attirons l’attention de nos autorités compétentes sur ces questions urgentes qui nous interpellent tous avant qu’il ne soit trop tard.

Déjà nous avons enregistré deux morts, devrons nous encore attendre pour que ça atteigne un certain nombre pour en parler?

Trop c’est trop, nous ne voulons plus d’un bateau Diola bis, de grâce daffa doyy.

Aliou Djiba