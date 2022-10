Aliou Sow : « La proposition de loi de Aminata Toure viole la constitution »

« La proposition de loi de l’honorable député Aminata Toure viole la constitution du Sénégal et les déclarations universelles des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et de 1948. Il faut revoir la copie ! » C’est en ces termes qu’Aliou est intervenu dans le débat né de la proposition de loi de l’honorable député Aminata Touré.

Justement, cette dernière propose dans son initiative, la « limitation de l’exercice de fonctions et responsabilités dans les Institutions de la République en rapport avec l’existence de liens familiaux avec le Président de la République », rapporte Senego. Ce qui, pour Me Aliou Sow, une violation fragrante de la déclaration universelle des droits de l’homme qui, dans son article 2 alinéa 1 stipule : « 1. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. »

Un principe que devrait normalement se rappeler Aminata Touré, ancienne de l’Organisation des Nations Unis.