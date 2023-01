Alioune Badara Mboup descend Ismaila Madior Fall : « c’est un homme sa conviction »

Ismaila Madior Fall aurait du réfléchir mille fois avant de valider la candidature de Macky Sall. Sa déclaration à Rufisque a fait sortir Alioune Badara Mboup de son silence. Le membre du mouvement FRAPP n’a pas raté le Garde des Sceaux, ministre de la Justice

« Ismaëla Madior Fall est connu pour adapter ses positions en fonction de ses intérêts personnels plutôt que de suivre des principes éthiques solides. Sa volonté de soutenir une troisième candidature de Macky SALL , alors qu’il avait défendu la limitation des mandats, montre qu’il n’a pas de convictions et qu’il ne fait que servir ses intérêts personnels. De plus, il est intellectuellement malhonnête et incohérent dans ses opinions, comme en témoigne sa dernière trouvaille de la vente de 2 millions de cartes de membres de l’APR pour valider la candidature de Macky Sall. En somme, Ismaëla Madior Fall souffre d’un manque d’éthique et d’intégrité. Il est important de rappeler que tous ceux qui mettent en péril la stabilité du pays pour leurs propres intérêts doivent être poursuivis en justice. Le peuple ne doit plus accepter ces manœuvres politiques peu scrupuleuses », a écrit Alioune Badara Mboup sur Facebook.