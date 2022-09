Alioune Ndoye raille l’opposition : « Tout se fait dans la démocratie et… »

Pour le maire de Dakar-Plateau et ministre de la pêche et de l’économie maritime, la démocratie c’est aussi l’accomplissement des devoirs pour pouvoir revendiquer ses droits.

De l’avis de Alioune Ndoye, si l’opposition se bat tout le temps pour le respect de ses droits, elle doit aussi se bousculer au rendez-vous de l’accomplissement des devoirs. « C’est une liberté qu’ils expriment, on ne peut que le reconnaître. Mais je rappelle que la plupart des responsables de ces coalitions font partie de ceux qui étaient à la base de la création de cette institution.

Depuis les Assises nationales nous discutions de cela…Tout se fait dans la démocratie et dans une démocratie, il y a des devoirs et des droits. Quand on se bat pour avoir les droits, les devoirs aussi il faut les accomplir et laisser le libre choix à l’électeur concerné », précisera Alioune Ndoye qui était venu accomplir son devoir civique pour les élections du HCCT.