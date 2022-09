Promotion de la destination Sénégal : Dethie Ndiaye vient en appoint

Dethie Ndiaye, Directeur général de Choose Sénégal a organisé un forum International de Dakar sur l’inclusion financière pour lutter contre la pauvreté et promouvoir la prospérité.

Face à la presse ce samedi dernier a l’hôtel Radisson Dethie Ndiaye dit: » J’ai crée Choose Sénégal dans un souci de contribuer à la promotion de la destination Sénégal , mais aussi à la promotion de l’inclusion financière qui vise à promouvoir la destination Sénégal en aidant les populations de la diaspora à régler leur problème de logement et les problèmes d’investissement ».

15 ans d’expérience dans le milieu financier, il explique : « Choose Sénégal milite aussi pour assurer l’inclusion financière au Sénégal en venant en appoint a l’Etat Sénégalais pour jouer un rôle catalyseur pour assurer l’inclusion financière au Sénégal ».

Toujours selon lui, « ce forum est un lancement d’une série de forum qui ce fera dans plusieurs pays du monde dans un souci de travailler avec la diaspora sénégalais établie dans ces pays pour essayer de les aider dans leur problèmes de logement et d’investissement ».

« Le deuxième point aussi c’est d’essayer de faire en sorte que les investisseurs qui sont à travers le monde et qui souhaitent investir au Sénégal puissent avoir une belle porte d’entrée. Et Choose Sénégal est un interface entre ces investisseurs la et les PME sénégalaises, mais aussi ces investisseurs la et l’Etat central », conclut-il