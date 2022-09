Récurrence des inondations : Ousmane Faye adoube le gouvernement et alerte

Ce qui se passe au Sénégal, avec les fortes inondations et les dures conditions de vie des populations, doit pousser à se poser des questions sur nos comportements, surtout ceux de l’opposition habituée à la médisance et aux propos malsains et violents. Le leader de Manko Wattu Sénégal (MWS) est d’avis que les autorités étatiques se démènent et se déploient comme elles peuvent pour éviter aux Sénégalais ces genres de fléau, mais aucun pays, quelque soit ses moyens, ne peut prévenir et faire face à une calamité naturelle.

»Nous savons qu’au delà des 766 milliards débloqués par le Président Macky Sall dans le cadre du plan décennal de lutte contre les inondations et le déploiement du plan Orsec, il y a lieu, dans un pays à forte croyance religieuse, de formuler sans cesse des prières, mais surtout, d’éviter de colporter des mensonges et des médisances sur les honnêtes personnes, un fait qui peut occasionner une malédiction divine si on n’y prend garde », alerte Ousmane Faye.

Au Sénégal, les gens sont prompts à s’épancher et à s’epoumonner sur une situation qu’ils sont loin de maîtriser. Avec l’avènement d’une opposition irresponsable et anti républicaine, ils ont pris goût à débattre de choses qu’ils ne maitrisent pas, et se lancent dans des fomentations et des mensonges grotesques.

Pour Ousmane Faye, »ce qui intrigue maintenant, c’est que personne n’est épargné. Ni les khalifes généraux, ni les autorités étatiques, ni de simples personnes, honnêtes et célestes, ne sont épargnés de la furie de ces politiciens qui occupent les médias à longueur de semaine pour ne proférer que de la fabrication. Un tel phénomène est dangereux et propice à l’avènement de malédictions, que DIEU nous en préserve ».

Pour le leader de MWS, » les gens réfléchis savent qu’après le travail énorme déployé dans le cadre des réalisations d’infrastructures et des programmes de lutte contre les inondations, le seul plan Orsec peut venir à bout de ces fortes pluies qui s’abattent sur la capitale et dans quelques contrées du pays. Ces importants travaux de l’État sont à magnifier et à louer, et pouvaient apporter confort et soulagement chez les populations, mais gardons nous encore une fois, de jeter le discrédit sur les autorités et sur les honnêtes citoyens dont le seul souci est de finaliser le programme d’émergence qu’ils se sont fixé ».

En tout cas, nos vénérés khalifes généraux nous ont toujours averti de ne point cultiver la malédiction divine en proférant des mensonges sur les citoyens de bonne vertu », dixit Ousmane Faye.

Qui s’adresse aux Sénégalais de manière générale à éviter ces manipulateurs de premier plan dont le seul souci est de se remplir les poches. »Les voilà qui se disputent de postes à l’Assemblée en menant de manière ridicule et dangereuse une politique de positionnement. Leur seul plan est de se servir. Heureusement que les Sénégalais commencent à comprendre », déclare M. Faye