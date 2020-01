Alioune Tine : « Si on veut être radical, on interdit l’entrée des produits du Xéssal »

La suspension des programmes de la Sen Tv pour non respect de la loi interdisant la publicité des produits de dépigmentation n’est pas du goût d’Alioune Tine. Selon lui, c’est une atteinte à la liberté de presse. Il estime qu’on aurait pu s’y prendre autrement, si on veut être ferme vis-à-vis de cette pratique.

« Si on veut être radical, on interdit l’entrée des produits du Xéssal au Sénégal. Je pense que dans ce genre d’affaire, la sensibilisation est plus efficace. Couper le signal de la Sen Tv est une (1) intolérable atteinte à la liberté de la presse. La RTS fait pire (et) est intouchable », écrit-il sur son compte twitter.