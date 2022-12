Aly Ngouille Ndiaye à Missirah où le maïs est bien cultivé

En prélude de la visite du chef de l’État le président Macky Sall et de l’ensemble du gouvernement dans la capitale orientale, le Ministre de l’Agriculture, de l’Equipement Rurale et de la Souveraineté Alimentaire a effectué une visite de terrain dans le département de Tamba et plus précisément la commune de Missirah (Bira) avec le producteur de maïs Djibril Nar DIOP.

Le Ministre de l’agriculture est accompagné dans sa visite par plusieurs responsables de programmes et projets. Sur place , Aly Ngouille Ndiaye a pu voir la production et discuté des moyens matériels pour arriver à ce niveau.

Au moment où le président Macky Sall prône une souveraineté alimentaire, la culture de mais doit être encourager afin que le pays puisse produire suffisamment de mais qui est la base de la farine pour fabriquer le pain.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn