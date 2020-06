Le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye sort de sa quarantaine et s’adresse aux Sénégalais : « Après avoir décidé de me mettre en quatorzaine, conformément au protocole sanitaire, je suis heureux de vous annoncer qu’à son terme ce samedi, j’ai effectué un test au Covid-19 qui est revenu négatif. Je remercie tous les Sénégalais et Sénégalaises pour leurs prières et soutiens ».

Message intégral du ministre Aly Ngouille Ndiaye sur Facebook…Rappelons que le ministre s’est mis en quarantaine après le décès de son secrétaire particulier emporté par le covid-19…