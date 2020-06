Le Secrétaire particulier d’Aly Ngouille Ndiaye emporté par la Covid-19

Aly Ngouille Ndiaye, est en deuil. Le secrétaire particulier du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, l’Adjudant Major Moussa Diop, a été emporté par la covid-19. Il est décédé, ce mercredi 24 juin, dans un centre de traitement épidémiologique de Dakar.

« C’est avec une grande tristesse que j’ai appris le rappel à Dieu de mon assistant, le Major Moussa Diop, quelques heures après le décès de son père, survenu ce même jour. Mon cabinet vient ainsi de perdre un homme d’une grande rigueur professionnelle. Un homme courtois et très respectueux. Le Major Moussa Diop était un collaborateur très distingué par le sérieux avec lequel il faisait son travail. Il était à son poste aux premières heures de la matinée et ne quittait son bureau que tard dans la soirée, après mon départ. J’ai perdu un très bon collaborateur, un homme devoué pour son travail. Un fervent musulman. En cette douloureuse circonstance, je présente mes sincères condoléances à toute sa famille, aux membres de mon cabinet et à ses frères d’armes de la Brigade nationale des sapeurs pompiers. Puisse Allah SWT, dans sa bonté infinie, lui accorder son pardon. Que leurs âmes reposent aux plus hauts des paradis, Amine », écrit le premier policier de la République.