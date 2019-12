Amadou Ba gifle les comploteurs de l’ombre

Prétendues brouilles avec le Chef de l’Etat : Amadou Ba met les pendules à l’heure

L’ancien ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, actuel ministre des Affaires Etrangères, Amadou Ba a accepté enfin d’éclairer la lanterne de l’opinion sur la véritable nature de ses relations actuelles avec le Président de la République, Macky Sall.

Depuis la composition de l’actuel gouvernement au sortir de l’élection présidentielle de février 2019, la rumeur n’avait cessé d’enfler sur les relations entre le Président Macky Sall et son ancien ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, Amadou Ba. Pourtant, durant la campagne de la présidentielle de février 2019, Amadou Ba s’était distingué dans le département de Dakar, à travers des visites de proximité, multipliant les descentes de terrain en compagnie de la Première dame Marième Fall Sall, contribuant ainsi grandement à la réélection du Président Macky Sall.

Seulement, au lendemain de l’élection présidentielle et de la composition de l’actuel gouvernement, le ministre des Affaires étrangères, Amadou Ba a fait l’objet de toutes sortes de complot au sein de l’Alliance pour la République (APR), dans le cadre de la bataille que livrent certains pour la succession du Président Macky Sall, en 2024. La rumeur avait même fait croire, qu’entre lui et le Président Macky Sall, la rupture devenait inévitable.

Il n’en est rien de tout cela. Et le ministre des Affaires étrangères, Amadou Ba qui était ce dimanche l’invité de l’émission Jury du Dimanche, s’est longuement expliqué sur ses relations avec le Président Macky Sall dont il dit faire partie des plus proches. « La qualité de nos relations est excellente. Je pense avoir le privilège d’être l’une des personnes les plus proches du président de la République. Il ne m’aurait pas mis ministre des Affaires Etrangères s’il n’avait pas confiance en moi. Le ministre des Affaires Étrangères est, par excellence, le ministre qui est toujours avec le Président ».

D’ailleurs, il ajoute que l’une des caractéristiques chez un haut fonctionnaire, « c’est d’être loyal en toutes circonstances ». La sortie de l’ancien ministre de l’Economie, des Finances et du Plan fait taire ses détracteurs. A ceux qui en doutaient encore, sa sortie montre que tout est au beau fixe dans ses relations avec le Président de la République. En aurait-il été autrement, qu’il aurait été dégommé dans l’immédiat du gouvernement par le Président de la République qui a le pouvoir de nomination à des emplois civils et militaires dans l’administration.

Et Amadou Ba ne pense pas le contraire, quand il jette à la face de Mamadou Ibra Kane, animateur de l’émission, ces propos pleins de lucidité : « Vous ne m’auriez pas invité en tant que ministre des Affaires Etrangères s’il y avait un seul nuage entre le Président et moi. Ce n’est pas possible ».

La rédaction de Xibaaru