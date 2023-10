Amadou Ba : « Je m’engage à ce que nul ne manque à l’appel »

Le président de la l’Alliance pour la République (APR) a présidé ce samedi le secrétariat exécutif national (SEN) du parti en présence particulièrement du candidat de Benno Bokk Yakaar, Amadou Bâ. Après avoir adopté une résolution en hommage au leadership décisif du Président Macky Sall, et soutenu sa décision de réunir le Conseil National du Parti le 29 octobre 2023, le SEN a salué debout, et avec enthousiasme, le choix porté sur le camarade Amadou Ba, candidat de la Coalition BBY et de la Grande Coalition de la majorité présidentielle.

Le secrétariat exécutif national du parti s’est réjoui des propos forts de gratitude et d’engagement du candidat de BBY, à perpétuer et renforcer les idéaux de solidarité, d’équité, d’inclusion, de responsabilité et de générosité qui ont toujours sous-tendu les réalisations et les résultats éclatants de la mise en œuvre du Plan Sénégal Émergent (PSE), sous le leadership du Président Macky Sall. À cet effet, le Premier ministre par ailleurs, candidat de la majorité présidentielle entend mettre en œuvre tous les efforts pour sauvegarder cet héritage du Président Macky Sall et de continuer dans la dynamique d’émergence.

« Je m’engage à ce que nul ne manque à l’appel » dira le candidat de Benno. Selon Dakaractu, Amadou Bâ et tout le SEN s’engagent à poursuivre la mobilisation, l’animation à la base pour une collecte de parrainage réussie, comme il est de tradition dans le parti et la Coalition, mais exhorte également tous les militants à la base à en faire autant.