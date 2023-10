Amadou Ba passe le témoin à Daouda Dia et Lat Diop

Le Premier ministre Amadou Ba a passé le témoin au nouveau ministre de l’élevage, Monsieur Daouda DIA et à Lat Diop, ministre des sports. Cette passation de service avec les nouveaux ministres de l’élevage et de la production animalière et celui des sports a été empreint de gratitude, de reconnaissance et d’encouragements.

Tout d’abord, Amadou Ba lors de son allocution a exprime sa gratitude envers le Président de la République, Monsieur Macky Sall, pour la confiance qu’il a placée en lui en le nommant à la tête des ministères de l’élevage et des sports. Il renouvelle ainsi son engagement à mériter cette confiance en mettant tout en œuvre pour atteindre les objectifs fixés par le Chef de l’Etat.

Le désormais ancien ministre de l’élevage et des sports a souligné également l’enrichissement qu’il a tiré des expériences qu’il a vécues dans ces deux secteurs stratégiques pour le pays. Il félicite ses collaborateurs pour leur engagement et leur dévouement dans la gestion des dossiers. Cette reconnaissance témoigne de l’importance qu’Amadou Ba accorde au travail en équipe et à la mobilisation de tous pour la réussite des missions confiées.

En passant le témoin aux nouveaux ministres, Amadou Ba les félicite pour la confiance que le Président de la République a placée en eux. Il exprime sa conviction que leur abnégation et leur détermination leur permettront de réussir dans leurs nouvelles fonctions. Il souligne l’énorme ambition du Président Macky Sall dans les domaines de l’élevage et des sports, et son désir de les utiliser comme des leviers de développement économique et social pour le pays. Il mentionne également le Plan d’Action Prioritaire 3, en cours de finalisation, qui décline cette ambition.

Amadou Ba exhorte les nouveaux ministres à ne ménager aucun effort pour relever les défis qui les attendent et leur souhaite beaucoup de succès dans leurs nouvelles missions. Il leur assure de son soutien personnel et de l’accompagnement de l’ensemble du gouvernement pour la réussite de leurs actions.

Amadou Ba remercie l’auditoire pour son attention et laisse transparaître toute la confiance qu’il place dans les nouveaux ministres de l’élevage et des sports. Ce discours met en évidence l’importance accordée par les autorités à ces secteurs clés et témoigne de la volonté de mobiliser toutes les forces et les ressources nécessaires pour les développer au profit du pays.