Amadou Bâ…un chef d’opposition « trop gentil » face à l’ogre Sonko

Le chef de l’opposition est sorti de son silence. Amadou Bâ veut assumer sa nouvelle responsabilité face au nouveau régime. Le Président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko sont les nouveaux dirigeants du Sénégal. Les membres du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) veulent un changement radical. Changement qui se fera grâce à un «PROJET» en gestation. Et c’est devant cet imbroglio politique qu’Amadou Ba arrive avec « sa »…stratégie.

Dans une récente tribune intitulée «Nouvelle responsabilité», l’ancien Premier ministre, Amadou Bâ, par ailleurs candidat malheureux à la Présidentielle, appelle toutes «les bonnes volontés» à «conjuguer le futur au présent en multipliant les espaces de concertation, de discussions, de débats d’idées, de projets et d’action, où se tissent une nouvelle trajectoire, une nouvelle dynamique, une nouvelle manière de faire la politique». L’ancien compagnon de Macky Sall aspire à «un Sénégal unifié, démocratique, pacifique et souverain».

Ce Amadou Ba qui n’a pas encore démissionné de l’Alliance Pour la République (APR) est-il prêt à assumer ses responsabilités de chef de l’opposition ? Dans sa «Si longue lettre», il y va prudemment. Sans doute qu’il mesure la tâche immense qui l’attend. Mais il ne dit pas clairement ce qu’il compte faire après la trahison de ses camarades de parti.

Depuis l’élection présidentielle, Amadou Bâ joue la carte de la prudence. Il ne s’est pas encore exprimé sur son compagnonnage avec une coalition qui refusé de se battre pour lui. Pire, Macky Sall avait décidé d’élargir de prison ses plus grands opposants et de les soutenir. Une véritable trahison du patron de l’APR qui a propulsé Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye au pouvoir.

Suffisant pour que Amadou Bâ vole de ses propres ailes. Pour être vraiment à l’aise, l’ancien premier ministre ne peut plus évoluer avec Benno Bokk Yakaar. A bien lire le texte, le nouvel opposant laisse croire qu’il va très prochainement quitter l’Apr. Dans sa nouvelle responsabilité Amadou Ba nous donne rendez-vous : « Ensemble, nous construirons dans les toutes prochaines semaines, un nouveau cadre résolument porteur d’une nouvelle orientation et d’une nouvelle dynamique politique ». Une démarche politique mésurée ou stratégique ?

Amadou Ba doit-il agir dans le respect des normes démocratiques comme l’avait fait Abdoulaye Wade pendant 26 ans ou devra-t-il faire comme Sonko avec son discours radical ? Ce discours poli et respectueux de Amadou Ba ne fait pas le poids face à une personne comme Ousmane Sonko qui aime l’adversité. Devant l’actuel premier ministre et ancien bête noire de Macky Sall, il faudrait quelqu’un capable d’aller au charbon et de mouiller le maillot. Pour faire face à Sonko, Amadou Ba devra être aussi percutant. Savoir envoyer des coups à tout moment et avoir le courage de les envoyer comme d’en recevoir.

En politique, Amadou Ba devra se métamorphoser un tout petit peu en Sonko. Ce n’est ni le moment, ni le lieu, pour le nouveau chef de l’opposition de théoriser un modèle d’ « opposition républicaine ». Les nouveaux tenants du pouvoir ont utilisé tous les leviers qu’ils avaient. Ils n’ont pas hésité à faire appel à la rue. Le leader de Pastef est même allé jusqu’à appeler au «Gatsa Gatsa». Alors comment une personne qui veut assumer ses nouvelles responsabilités peut-il penser qu’une opposition républicaine va suffire pour se faire respecter par les sénégalais ?

Cette politique de Amadou Ba peut-être considérée comme désuète par une jeunesse qui est tpujours dans le « guérriérisme ». Il devra user de son génie politique pour se faire respecter. Ensuite, libre à lui de prôner toutes les valeurs qu’il veut. D’ores et déjà, il devra mettre toutes les chances de son côté. Qui veut aller loin doit ménager sa monture ! Amadou Ba est invité à muscler son discours pour se faire comprendre par cette jeunesse qui donne toute son âme à une seule personne. Mais aussi pour se faire respecter par ses pairs qui vont tout faire pour s’affirmer face à un premier ministre qui a beaucoup de pouvoirs.

Amadou Ba est le leader de l’opposition, chose que personne ne pourra enlever. Mais actuellement il a un véritable problème de « discours » face à un régime élu par plus de 54% de sénégalais. Le véritable opposant du régime du président Bassirou Diomaye Faye c’est Ousmane Sonko. Le leader de Pastef est attaqué de tous les bords par une VAR (Video Assistant Referees) destructrice. Celle-ci suffit pour faire des dégâts dans la maison des patriotes.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru