La famille de Me Babacar Seye demande aux médias de ne plus inviter le «meurtrier» de leur père

Titre: Un meurtrier et Maitre Chanteur devenu Expert en Justice.

PAPA REPOSE EN PAIX

Objet: Demande urgente de cesser d’inviter le meurtrier condamné de notre père, Maitre Babacar Seye Vice President du Conseil Constitutionnel, Assassiné le 15 MAI 1993, dans les programmes télévisés .

Chers Directeurs de Programmes

Nous espérons que cette lettre vous trouvera bien. Nous vous écrivons pour exprimer notre profonde préoccupation et notre vive objection concernant les apparitions continues de l’individu

Clédor Séne, Meurtrier condamné de notre pere, l’ancien Vice Président du Conseil Constitutionnel, le Juge Maitre Babacar Seye, dans vos programmes télévisés.

En tant que famille de la victime et personnes attachées à la justice et aux normes éthiques, nous trouvons profondément troublant qu’une personne condamnée pour un crime aussi odieux soit invitée à s’exprimer à la télévision en expert ou influenceur. Cette pratique ne fait pas seulement rouvrir de vieilles blessures pour notre famille, qui a subi une perte irremplaçable, mais envoie également un message profondément négatif au public, notamment aux enfants impressionnables.

Les apparitions fréquentes de Cledor Sene sur vos réseaux ont un impact affligeant sur notre famille. Chaque diffusion sert de rappel douloureux de la tragédie que nous avons endurée, exacerbant notre chagrin et entravant notre processus de guérison. Il est crucial de prendre en compte le fardeau émotionnel sur nous, les proches de la victime, et de respecter notre lutte continue pour faire face à une perte aussi inimaginable.

De plus, en offrant une plateforme à un meurtrier condamné, vos stations cautionnent involontairement l’idée que de telles personnes doivent être entendues et bénéficier d’une certaine célébrité. Cela crée un précédent dangereux et mine les normes éthiques du Jub, Jubal, Jubanti, que notre société s’efforce de maintenir.

Les enfants et les jeunes téléspectateurs, en particulier, peuvent être confus quant aux conséquences des crimes graves, percevant potentiellement que la notoriété et l’attention médiatique peuvent suivre, même les actes les plus répréhensibles.

À la lumière de ces considérations, nous vous exhortons respectueusement à reconsidérer vos décisions de programmation et à cesser d’inviter ce Meurtrier et Maitre chanteur dans vos

émissions. Il est essentiel de prioriser le bien-être des familles des victimes et de maintenir l’intégrité éthique de votre contenu de diffusion. Il existe d’innombrables autres individus avec des perspectives et des expériences précieuses qui pourraient contribuer positivement à vos programmes sans causer de tort aux autres ni envoyer des messages inappropriés à la jeunesse. Lorsqu’un individu de la sorte est invité à se prononcer et à donner des recommandations sur les assises de la justice, il y a cause à se demander si nous n’avons pas atteint le niveau le plus bas du sens de l’éthique et de la morale au Sénégal!

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de lire cette lettre. Nous sommes convaincus que vous prendrez en considération les préoccupations que nous avons soulevées et que vous agirez en conséquence. Nous attendons votre réponse avec impatience et espérons que votre réseau choisira d’aligner ses pratiques avec les valeurs de respect, de dignité et de responsabilité Morale et Éthique.

Nous vous rappelons en conclusion qu’une Amnistie n’est pas une Amnésie même si leurs racines latines sont communes.

Cordialement,

La famille de la Veuve de Feu Maitre Babacar Seye,

Gnagna Diouf Seye,

Bouna Alboury Ndiaye,

Adja Thereze Seye Sylla