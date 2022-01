Amadou Hott accepte sa défaite et félicite Bara Gaye

Les candidats de Benno Bokk Yakaar continuent d’accepter leur défaite après le vote de ce dimanche 23 janvier. Sur sa page Facebook, Amadou Hotte a accepter sont sort avant de féliciter Bara Gaye.

« J’adresse mes félicitations à mon jeune frère, le maire Bara Gaye et au nouveau conseil municipal. Je leur souhaite bonne chance pour ce nouveau mandat. Je remercie les électeurs et toutes les populations de Yeumbeul Sud qui ont cru en la dynamique du Yeumbeul Bou Bess. J’exprime ma gratitude aux militants, dignitaires et religieux pour leur disponibilité, leur soutien et leurs prières. Je remercie également tous les responsables de partis, mouvements et autres associations regroupés dans la Coalition Benno Bokk Yakaar qui a porté ma candidature. Merci à Mme Hott pour son engagement, son accompagnement sans faille et ses efforts inlassables tout au long du processus. Je reste engagé pour Yeumbeul car ma conviction en un Yeumbeul Bou Bess est intacte », a-t-il écrit sur le réseau social.