Amélioration du Fichier électoral : Les recommandations de la Société Civile

Le Collectif des organisations de la société civile pour les élections (Cosce) a fait, mardi, à Dakar, 32 recommandations en vue de l’amélioration du fichier électoral sénégalais. Selon ledit collectif, la direction générale des élections doit « s’affranchir du joug politique de sa tutelle (et) se tenir à équidistance des parties prenantes des processus électoraux ».

La société civile invite chaque pôle du dialogue politique à apporter ses commentaires et remarques sur l’audit du fichier électoral. Elle a fait des observations sur chacune des recommandations. Moundiaye Cissé de se poser la question de savoir « est ce qu’il est possible que ces recommandations soient mises en application avant les élections locales »?

« Nous disons bien oui, parce que le calendrier de mise en œuvre du processus prévoit ce qu’on appelle la revue du code électoral. C’est une des étapes, c’est une des opérations du processus qui doit nous mener aux élections locales », indique-t-il.

Selon le directeur exécutif de l’ONG 3D, la société civile n’a pas vocation de dire que le fichier est fiable ou pas. « Ce n’est pas nous qui avons fait l’audit, on a pris des experts indépendants qui ont fait l’audit. Ce sont ces experts qui ont dit que le fichier est fiable. Ce n’est pas à nous de dire que c’est fiable ou pas mais à ceux qui ont eu le privilège de prendre trois mois pour faire l’audit de le dire et ce sont ces derniers qui ont dit que dans l’ensemble le fichier est fiable mais mérite des améliorations », dit-il.

Les membres de la société civile veillent à ce que les recommandations soient appliquées et travaillent à l’amélioration du fichier et à la mise en application des recommandations.

La société civile indique que des recommandations pertinentes ont été faites sur le parrainage et est en phase avec les recommandations faites par les auditeurs. « Les auditeurs ont fait une proposition de parrainage à la carte. Le parrainage ne date pas d’aujourd’hui, c’était en 1991, quand il y a eu candidature indépendante, ce sont les acteurs politiques qui ont imposé le parrainage aux acteurs de la société civile. Le parrainage a été instruit comme un filtre pour trier une floraison de candidatures surtout les candidatures indépendantes. C’était injuste, une rupture d’égalité entre les candidats », explique-t-elle.

Avant d’ajouter : « on imposait aux partis politiques de donner juste un récépissé et aux candidatures indépendantes d’amener 10 mille parrainages. Donc ça ne date pas d’aujourd’hui ».

Parmi les recommandations, le Cosce demande au ministère de l’Intérieur de prendre des dispositions permettant aux détenus non encore jugés de pouvoir s’inscrire sur les listes électorales et de voter éventuellement avant leur jugement. Il propose également la création d’un site d’information consacré aux cartes d’électeur non encore distribuées, pour aider les citoyens à se les procurer. Cette mesure a l’avantage de réduire le nombre de demandes de duplicata, selon la société civile.

Moundiaye Cissé et Cie appellent à une concertation, selon eux, c’est le seul moyen ou l’on parviendra à trouver une solution sur la question du parrainage.