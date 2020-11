Aminata Tall souhaite occuper la primature ou la Vice présidence…

L’ancienne présidente du conseil économique social et environnemental Aminata Tall, n’a jamais eu ce qu’elle veut réellement dans ce régime. Lorsqu’Idrissa Seck l’a écartée en mettent en scelle, Awa Gueye Kébé, Aminata Tall s’est rebellée. En 2003, lors d’un meeting, elle s’était frontalement attaquée au Maire de Thiès. «Tout ce que je te dois c’est, tu me demandes, je te donne » dira Aminata Tall à Idrissa Seck. C’est une manière voilée de lui dire : «tu es mon griot». Ces deux responsables se lancent des piques par presse interposée.

En pourtant, vers les années 90, Idrissa Seck et Aminata Tall s’étaient alliés pour chasser Me Ousmane Ngom du Pds. Selon un témoin de cet événement politique, c’est au Point E, chez Me Wade qu’Aminata Tall (manipulée par Idy et Wade) a insulté Me Ngom. Informé, Me Wade dégagera ses responsabilités. Le Maire de Thiés et sa sœur Aminata Tall mèneront le combat contre Me Ousmane Ngom jusqu’au jour de son départ du Pds pour créer le PLS soutenu par la Première Dame, Mme Elisabeth Diouf.

Lorsqu’Idrissa Seck est devenu premier 2003, il nomme Awa Gueye Kébé au poste de Ministre de la Famille et de la Femme. Cette dernière sera fortement renforcée sur le plan politique. Au fur et à mesure, Awa Gueye devient la plus puissante des femmes du Pds. Elle s’aligne derrière Idrissa Seck et devient la marraine de tous les Mouvements de soutien «Idy moko yoor ». Elle devient la patronne des caciques du Pds devant Awa Diop, Coumba Ndiaye, Aminata Tall, Khady Bass, Coumba Fall etc…

La fracture entre Aminata Tall et Idrissa Seck était sentie jusque dans le fonctionnement du Gouvernement et du Pds. Le Maire de Thiès sera accusé d’être derrière l’article de Latif Coulibaly sur Sud Quotidien accusant la femme d’affaires Oulimata Dioum d’avoir bénéficié d’un marché de gré à gré de 15 milliards de FCFA grâce au soutien de sa copine Aminata. L’affaire créée un grand bruit dans le Gouvernement.

Contrairement à ce que certains pensent, la nomination de Mame Madior Boye à la primature a crée une grosse déception chez Aminata Tall et ses proches. Car lorsque le président disait qu’il va nommer une femme à la primature, Aminata était dans tous les esprits. Est-ce qu’elle n’avait pas commencé à récupérer des CV ?

Pour se venger, Aminata Tall s’engage dans la bataille pour le départ d’Idrissa Seck puissant premier Ministre. Par la suite, Macky Sall sera nommé Chef du Gouvernement. Il n’échappera pas aux foudres d’Aminata Tall qui pensait que la primature lui revenait de droit.

L’ancien Maire de Diourbel refusera d’occuper certains Ministères dans le Gouvernement de Macky Sall. Mieux encore, elle quitte l’équipe de Macky Sall puis retourne à Baol pour s’occuper de sa Mairie. En route pour Touba, le président Wade passe par Diourbel pour présider une réunion de Conseil municipale. Inédit ! Après cette réunion, il prend Aminata dans sa voiture pour se rendre à Touba. Renforcée par ce geste, Aminata qui semble remporter sa bataille contre Macky Sall, ouvre un front contre ce dernier. En 2004, lorsqu’elle était Ministre d’État, Ministre des Collectivités locales et de la Décentralisation, Aminata Tall a vu plusieurs de ses Directions et projets rattachés à la Présidence ou à la Primature par Macky Sall. Elle sera donc Ministre dans un département dépouillé de tout. Par la suite, elle devient Ministre d’Etat auprès du Chef de l’Etat.

En réalité, tous ces postes n’intéressent pas l’ancien Maire de Diourbel. Aminata Tall souhaite occuper la primature ou la Vice présidence.

Modou Fall