An 1 du règne de Diomaye : « catastrophique », selon Ansoumana Dione

L’an 1 du Président Bassirou Diomaye FAYE : catastrophique, martèle Ansoumana DIONE.

Les sénégalais ont eu vraiment tort de porter au pouvoir un homme qui, dans le passé, n’avait jamais eu l’intention de gouverner le pays. En fait, l’on s’est véritablement joué de l’avenir de notre nation, avec un parti politique nommé PASTEF, dirigé par Ousmane SONKO. Après avoir échoué à l’élection présidentielle de 2019, il a voulu se présenter une seconde fois en 2024. Et, malheureusement pour lui, sa candidature n’a pas été acceptée. Ensuite, il a élaboré de nombreux plans avec ses partisans, son seul et unique objectif étant de faire quitter le Président Macky SALL du pouvoir, avec de belles promesses, surtout à la jeunesse qu’il a toujours utilisée pour réussir ses ambitions au plan politique, avec l’appui d’une partie du peuple sénégalais.

En vérité, les électeurs n’avaient pas choisi un Président de la République à l’issue de l’élection présidentielle du 24 mars 2024. Conséquence, le peuple s’est retrouvé avec un dirigeant qui n’avait pas un programme de gouvernance à sa sortie de prison. Aujourd’hui, les populations sont dans le désarroi total et regrettent déjà leur mauvaise choix de porter au pouvoir le duo SONKO – Diomaye. Des séries de licenciements condamnés par tous les citoyens épris de justice, en lieu et place d’un pourvoi d’emplois, telle est la triste situation que présente notre cher pays. Attention, le régime en place est entrain de plonger le Sénégal dans un désordre économique et social, aux graves conséquences néfastes pour notre stabilité et notre cohésion nationale.

En résumé, l’an un du Président Bassirou Diomaye FAYE est une catastrophe pour la population sénégalaise. Notre pays est entre les mains d’un groupe de personnes qui ne s’intéressent pas en réalité aux vraies préoccupations des citoyens. Qui a vu un seul membre du gouvernement se préoccuper des sénégalais souffrant de diabète, cancer, insuffisance rénale, maladies mentales, entre autres ? Qui a vu les organisations luttant farouchement contre toutes graves pathologies au dialogue présentement en cours entre le gouvernement et les syndicats ? D’ailleurs, leurs représentants à la Direction Générale de l’Action Sociale, au Ministère de la Santé et de l’Action Sociale ont vu leurs contrats suspendus, au détriment des cibles concernées.

En conclusion, le Président Bassirou Diomaye FAYE doit officiellement rendre sa démission pour la tenue d’une élection présidentielle anticipée. Depuis son accession au pouvoir, le pays est au arrêt à cause de plusieurs facteurs dont un règlement de comptes politiques et autres détails qui empêchent au gouvernement de pouvoir s’atteler aux urgences nationales. Et, faute de perspectives pour leur avenir devenu plus sombre, les jeunes envahissent la mer, à le recherche d’une vie meilleure en occident. Le Sénégal va très mal et nous avons comme l’impression d’être dans un Bateau sans capitaine. Si l’on y prend garde, le pays va se retrouver dans une situation insoutenable et le chef de l’Etat Bassirou Diomaye Diakhar FAYE en serait coupable.

Le 19 mars 2025,

Ansoumana DIONE, Leader du Mouvement Jaamu Askan Wi, le Serviteur du peuple