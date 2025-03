And Gueusseum s’insurge contre toute velléité de « récupération de ses acquis sociaux »

And Gueusseum s’insurge contre toutes velléités de caporalisation et récupération de ses acquis sociaux obtenus de haute lutte par les 4 centrales syndicales dites les plus représentatives qui, par des manœuvres souterraines cherchent à l’isoler dans l’élaboration de l’Agenda et du menu des négociations Gouvernement-Patronat-Centrales syndicales.

And Gueusseum, plate forme la plus représentative du secteur de la santé et de l’Action Sociale a la paternité exclusive de l’unique plate-forme revendicative négociée et qui a abouti aux actuels accords* partiellement appliqués. Les accords résiduels portant sur les augmentations de salaire des agents contractuels des hôpitaux et des collectivités territoriales sont issus de ladite plate-forme. C’est pour ces raisons que la coalition And Gueusseum n’acceptera pas d’être mise devant le fait accompli avec la complicité du Ministère du Travail agissant sous la dictée des organisations syndicales faîtières. Celleslà même qui l’avait abandonnée à son sort pendant qu’elle déployait pas moins de 17 plans d’actions en 2018 et 11 en 2023. Un combat qu’elle a poursuivi avec la rétention des données sanitaires et sociales. D’ailleurs, la vérification et la confirmation de la levée salutaire de ce mot d’ordre font l’objet présentement d’une mission nationale.

And Gueusseum exige pour ces négociations, l’approche inclusive édictée par Mr le Premier Ministre lors de la rencontre inédite du 27 février au Grand Théâtre. Si pour des raisons quelconques, And Gueusseum n’est pas conviée, convenons qu’il est illogique et impertinent et à la limite immoral de négocier la plate-forme d’autrui. Le Ministre du Travail serait seul responsable de l’éventuel réchauffement du climat social et les conséquences d’une instabilité dans le secteur malgré la perspective prochaine de la signature de pacte social.