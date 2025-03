Prix des marchandises : Le recrutement de 1000 contrôleurs lancé

Dans le cadre du contrôle des prix des denrées de première nécessité et de la protection des droits des consommateurs, le gouvernement a décidé de recruter 1000 jeunes volontaires à travers les 14 régions du Sénégal. Le programme de recrutement a été lancé mardi par le ministre de l’Industrie et du commerce. Un site disponible à partir de mercredi va permettre aux candidats dont la tranche d’âge est comprise entre 25 et 45 ans, de s’inscrire. Au-delà du contrôle des prix et de la protection des droits des consommateurs dans toute l’étendue du territoire national, ils contribueront au respect des normes et à assurer une meilleure régulation des prix.

«Cette volonté politique vient combattre le non-respect des prix des produits de consommation dans certaines parties du pays. Dans certaines régions, nous avons constaté des cas de non-respect des prix des produits de consommation à la suite des mesures urgentes prises par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour alléger le coût de la vie», a expliqué Serigne Guèye Diop. «Et pour éradiquer ces mauvaises pratiques, les volontaires vont travailler 24h/24. Ils vont assurer une présence active sur le terrain et défendre les intérêts économiques des consommateurs et des couches vulnérables», a promis le ministre de l’Industrie et du commerce, qui a tenu à préciser qu’ils ne sont que des auxiliaires du ministère du Commerce. Et que seul l’agent assermenté a le droit de verbaliser un commerçant ou de saisir des marchandises.

D’après l’ancien maire de Sandiara, ils viendront donner un coup de main aux services de contrôle du Commerce chargés de contrôler près de 60 000 boutiques sur le territoire national. Mais, indique Serigne Guèye Diop, «ces volontaires seront autorisés à aller dans toutes les boutiques, à demander les prix appliqués, à vérifier s’ils sont affichés, à signaler toute déviation et le non-respect des règles d’hygiène».

Pour lui, cette collaboration est nécessaire en ce sens que le pays, qui compte 18 millions d’habitants, ne dispose que de 200 agents. Et pour un meilleur contrôle, le pays a besoin d’un nombre plus conséquent de contrôleurs. Autre intérêt relevé par le ministre de l’Industrie et du commerce, c’est la lutte contre le chômage des jeunes.

Selon lui, «le recrutement de ces volontaires va contribuer à la lutte contre le chômage des jeunes et l’émigration irrégulière». Après la recrudescence des départs à l’émigration notée ces jours-ci, le ministre a saisi cette opportunité pour demander aux jeunes de rester dans le pays où ils pourront trouver du travail. D’ailleurs, en plus d’une rémunération mensuelle, ces volontaires bénéficieront aussi de primes pour le téléphone.

«On sait qu’un salaire mensuel de 100 000 francs et une indemnité pour le téléphone sont une bouffée d’oxygène pour certains jeunes qui sont au chômage», a-t-il dit dans des propos rapportés par Le Quotidien. Avant de préciser qu’ils vont travailler dans la plus grande rigueur morale. Cette démarche du ministre de l’Industrie a été fortement appréciée par les représentants des associations de défense des droits des consommateurs qui ont pris part au lancement du programme.

«Nous nous devons de saluer cette mesure qui permettra aux commerçants de travailler sans faire du tort aux consommateurs», a dit Dame Ndiaye, le représentant de l’Unacois/Yessal, lors de la cérémonie de lancement du programme de recrutement des volontaires. En tout cas, la chance est offerte aux chômeurs de trouver un emploi rémunéré.