An 2 décès d’Arafat…32 millions de budget pour les hommages

Les préparatifs pour rendre hommage àHouon Ange Didier alias DJ Arafat se poursuivent. La Yorogang et la Fondation « Dj Arafat For Ever” mettent les bouchées double pour rendre inoubliable la cérémonie du 12 août prochain.

Le mercredi 04 août, le programme officiel de la commémoration de l’an 2 du décès de Houon Ange Didier a été dévoilé avec plusieurs activités.

Et le coût pour l’organisation n’est pas des moindres. Logistique et technique, transport, programmation artistique, restauration et hébergement, communication, sécurité, coordination générale et divers auraient coûté à la Yorogang et à la Fondation, la somme de 32 millions de FCFA d’après les informations parvenues à Vibe Radio.

La journée ARAFAT’S DAY du 12 Août débutera à 8 h avec une Messe d’Action de Grâce à la Paroisse St Bernard de Cocody Attoban, et finira dans la commune où résidait feu Ange Didier avant le concert géant prévu à minuit au stade d’Angré.