And Gueusseum dénonce les « dérives » et « tentatives de musèlement » du régime

Halte aux dérives et aux tentatives de musèlement !

And Gueusseum condamne avec la dernière énergie la vague de convocations notamment d’acteurs publics de notre pays vieux d’une démocratie acquise de hautes luttes par de vaillants hommes dont l’histoire a retenu les noms pour l’éternité.

Indubitablement, face à cette terreur ambiante et cette désillusion inattendues installées par les nouvelles autorités, ceci en lieu et place de l’espoir du progrès, de la justice sociale promis, l’heure est à la (re) mobilisation pour l’application des accords résiduels. Il s’agit entre autres des augmentations de salaire des contractuels des établissements publics de santé et des agents des collectivités territoriales, en d’autres termes de poser des actes à la place du discours.

On se demande à And Gueusseum si les prochaines victimes ne seront pas les syndicalistes prompts à porter la contradiction à des décideurs allergiques à toutes formes de discours dénonçant les vagues de licenciements, l’inflation galopante, la flambée des prix etc…

Sous ce rapport, And Gueusseum, plate-forme sentinelle avant gardiste, réitère son soutien à toutes les victimes de censure ou de condamnation arbitraire pour délit d’opinion ou d’expression et invite les camarades à la vigilance pour la défense des libertés de toutes les corporations en plus des intérêts matériels et moraux de ses adhérents.

Par ailleurs And Gueusseum félicite et encourage le Camarade Mamadou Lamine Dianté pour sa nomination aux fonctions de Président du Haut Conseil du Dialogue social tout en lui souhaitant un éclatant succès.

Enfin And Gueusseum félicite le Camarade Mballo Dia Thiam pour sa distinction qui constitue une première dans le milieu syndical sénégalais. Il sera auréolé du titre de Docteur Honoris Causa décerné par le GAEC le 24 octobre courant à Abidjan et lui manifeste toute sa fierté.

Fait à Dakar, le 03 octobre 2024.