And Gueusseum et l’Itcts décrètent 96 heures de grève

L’alliance And Gueusseum et l’Intersyndicale des collectivités territoriales du Sénégal (Itcts) poursuivent la grève. La coalition a décrété un mot d’ordre de de 96 heures. La grève débute ce mardi 7 pour prendre fin le vendredi 10 février 2023. La grève sera ponctuée de la tenue d’assemblées générales de remobilisation. Les syndicalistes se retrouvent ce 7 février dans le département de Rufisque. Une autre assemblée aura lieu le 8 février dans le département de Guédiawaye. Deux autres se tiendront respectivement le 9 et le 10 février à Pikine et à Dakar.

La coalition And Gueusseum et l’Itcts compte aussi décréter un autre mot d’ordre de 72 heures. Cette grève débutera la semaine prochaine. Elle aura lieu les mercredi 15, jeudi 16 et vendredi 17 février. Au cours de cette grève, les agents de la santé ont prévu, le 14 février, de restituer la logistique vaccinale et des intrants du Programme élargi de vaccination. Une marche nationale sera également organisée le jeudi 16 février à Kaffrine.

Les agents de la santé et les travailleurs des collectivités en sont à leur 10ème plan d’action. Les syndicalistes se radicalisent de plus en plus face à « l’inertie du gouvernement » pour la satisfaction de leur plateforme revendicative. La coalition And Gueusseum et l’Itcts réclame une « ‘harmonisation des augmentations de salaire et du paiement de l’indemnité de logement aux personnels administratifs et technique et aux agents des collectivités territoriales ».