«And Sam Jikko yi » qualifie Waly Seck d’ambassadeur des LGBT au Sénégal

Dans un post sur sa plateforme Facebook, «And Sam Jikko yi» accuse le chanteur Wally Ballago Seck et son groupe d’être les ambassadeurs des LGBT au Sénégal.

« Ça ne fait plus aucun doute. Waly Seck et son groupe sont les ambassadeurs des Lgbt au Sénégal. Pour rappel, depuis quelques années Waly et son groupe s’illustrent toujours dans des provocations et des campagnes déguisées pour la cause LGBTQ. La première fois, il avait porté un sac de femme et le tollé d’indignation qui avait suivi l’avait poussé à déchirer le sac publiquement. Quelque temps après, il revenait à la charge avec une tenue qui choquait tout le monde. En 2019, lors de la Can, après la victoire du Sénégal sur l’Ouganda, Waly arborait le t-shirt arc-en-ciel. Cette énième campagne gay avait provoqué des manifestations et des journées de protestation contre l’homosexualité et la campagne de propagande de Waly. Pas plus de deux semaines derrière, deux de ses danseurs s’embrasaient sur scène devant le monde entier. Ils ne cachent plus ses intentions de faire du Sénégal et de sa jeunesse une société et un pays LGBT. Mais des questions s’imposent. Qui est derrière Waly et son groupe? Pourquoi le gouvernement ne fait presque rien pour mettre un terme à ses agissements? Waly et son groupe ne sont ils pas en phase avec l’agenda secret du gouvernement? Le gouvernement de Macky Sall initie des lois et codes qui interdisent toute discrimination basée sur l’orientation sexuelle. Il est temps que le peuple prenne ses responsabilités et freine Waly seck et sa bande. La voix des sans voix », écrit «And Sam Jikko yi» sur le réseau social.